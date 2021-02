Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kabelbrand, Pkw beschädigt, Diebstahl

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Kabelbrand in Verwaltungsgebäude

Am Dienstagnacht gegen 23:45 Uhr brach in der Tiefgarage eines Verwaltungsgebäudes in der Münzstraße ein Feuer aus. Im dortigen Bereich kam es zu einem Schmorbrand in den Kabelanlagen, weshalb sich starker Rauch bildete. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr, die mit 17 Fahrzeugen und 70 Personen im Einsatz war, gelöscht werden. Nach bisherigem Kenntnisstand entstand dabei ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden.

Satteldorf: Pkw beschädigt

Vergangenen Donnerstag zwischen 06 Uhr und 16 Uhr beschädigte ein Vandale einen Pkw in der Leonhard-Weiss-Straße. Auf dem weißen Audi wurden mehrere Mülltüten verteilt, sowie die Motorhaube beschädigt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro entstand. Der Polizeiposten Blaufelden bittet unter der Telefonnummer 07953 925010 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Mainhardt: Felgen entwendet

Aus einer Garage im Ahornweg entwendete ein Dieb zwischen Samstag dem 06.02.2021 und vergangenem Mittwoch vier Leichtmetallräder. Das Diebesgut soll einen Wert im vierstelligen Bereich besitzen. Der Polizeiposten Mainhardt bittet unter der Telefonnummer 07903 940016 um Hinweise zum noch unbekannten Langfinger.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell