POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 26-Jähriger im psychischem Ausnahmezustand in Fachklinik eingewiesen - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Weissach im Tal: Unfallflucht

In der Straße Unterm Kamin verursachte am Dienstag ein unbekannter Autofahrer einen Unfall und flüchtete anschließend. Er stieß dort in der Zeit zwischen 8.45 Uhr und 13.40 Uhr gegen einen geparkten Pkw Mercedes Viano und verursachte einen Fremdschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Murhardt: Scheiben eingeschlagen

An einem Pkw Opel, der in der Fornsbacher Straße geparkt war, wurden in der Nacht zum Dienstag mehrere Scheiben mutwillig eingeschlagen. Es entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 in Verbindung setzen.

Fellbach: Betrunkener Autofahrer flüchtete nach Unfall

Auf einem Kundenparkplatz in der Brühlstraße stieß am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr der Fahrer eines Pkw Mazda beim Ausparken gegen einen VW Golf und beschädigte diesen erheblich. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern. Weil das Unfallgeschehen beobachtet wurde, konnte im Nachgang der Autofahrer alsbald ermittelt und zu Hause angetroffen werden. Weil er betrunken war und bei einem Vortest ein Wert von ca. 1,4 Promille festgestellt wurde, hat die Polizei eine Blutuntersuchung veranlasst. Entsprechende Strafverfahren gegen ihn sind eingeleitet.

Fellbach: Unfallflucht

In der Stettiner Straße in Schmiden wurde zwischen Freitagabend und Montagmorgen ein Auto beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen die Fahrzeugfront des Pkw VW und verursachte an diesem einen Sachschaden von ca. 500 Euro. Wer Hinweise auf zu dem geflüchteten Unfallverursacher machen kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 in Verbindung setzen.

Weinstadt-Großheppach: Betrunkener randaliert

Am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr rückten mehrere Streifen zur Flüchtlingsunterkunft im Heuweg aus, da ein Bewohner dort randalierte und nicht zu beruhigen war. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 26-jähriger Mann die Eingangstüre eingeschlagen und die Küche verwüstet hatte. Da sich der Mann, der mit rund 1,5 Promille erheblich alkoholisiert war, offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er letztlich in eine Spezialklinik verbracht. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Winnenden: Feuerwehreinsatz

Gegen 21:45 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Winnenden am Dienstagabend in die Höfener Straße aus, da in einer Wohnung der Rauchwarnmelder ausgelöst hatte. Vor Ort konnte die Feuerwehr schnell Entwarnung geben - auf dem Herd befindliche Aluschalen mit Weihrauchstücken hatten zu kokeln begonnen, was den Rauchmelder ausgelöst hatte. Da sich der Verdacht ergab, dass sich die Bewohnerin in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, wurde diese in eine Spezialklinik gebracht. Sie blieb unverletzt, Sachschaden an der Wohnung entstand ebenfalls keiner.

