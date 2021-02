Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Lagefortschreibung zum Sucheinsatz Pferd - Diebstahl auf Baustelle - Unfall

Rudersberg: Unfall im Begegnungsverkehr

Eine 57-jährige Autofahrerin befuhr am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr aus Richtung Welzheim kommend die Wieslaufstaße. Sie fuhr dort trotz Gegenverkehr in eine Engstelle ein und streifte dabei einen entgegenkommenden Pkw. Der Fahrer dieses Autos fuhr jedoch weiter. Er sollte sich nun zur Klärung der weiteren Formalitäten mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Remshalden: Baumaschine entwendet

Auf einer Baustelle in der Remsstraße in Hebsack wurde in der Nacht zum Dienstag eine Baumaschine entwendet. Es handelt sich um eine Rüttelplatte der Marke Wacker/Neuson im Wert von ca. 9000 Euro. Vermutlich kam zum Abtransport des schweren Baugeräts ein Anhänger oder Lkw zum Einsatz. Wer zum Tatgeschehen Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Remshalden unter Tel. 07151/72463 in Verbindung setzen.

Allmersbach im Tal: Sucheinsatz wegen Pferd ohne Reiter vorerst beendet

Die intensiven Suchmaßnahmen, bei denen sowohl am Montagnachmittag, als auch am Dienstagvormittag unter anderem auch der Polizeihubschrauber im Einsatz war, blieben ergebnislos. Da sich bislang auch keine weiteren Hinweise auf ein vermisstes Pferd bzw. einen vermissten Reiter ergaben, werden die Suchmaßnahmen vorerst eingestellt.

Am Montagnachmittag wurde der Polizei ein schwarz-weißes Pferd, das ohne Reiter in Richtung Wald rannte, gemeldet. Anbei die ursprüngliche Meldung von Montagabend:

Allmersbach im Tal/Winnenden: Sucheinsatz wegen Pferd ohne Reiter

Gegen 15:40 Uhr wurde der Polizei ein schwarz/weißes Pferd gemeldet, das im Bereich der Friedhofstraße in Allmersbach im Tal unterwegs war und Richtung Wald wegrannte. Die Anruferin konnte nicht ausschließen, dass das Pferd einen Sattel trug. Deswegen wurden Suchmaßnahmen mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber eingeleitet, da zu befürchten war, dass das Pferd seine Reiterin oder seinen Reiter abgeworfen hatte.

Kurz nach 20:00 Uhr erhielt die Polizei eine weitere Meldung. Laut diesem Hinweis war gegen 11:55 Uhr ein schwarz/weißes Pferd mit einer Reiterin zwischen Winnenden-Höfen und Hertmannsweiler unterwegs. Die Anruferin meinte, dass das Pferd sehr nervös auf sie gewirkt hat.

Auf Grund des zweiten Hinweises wurden die Suchmaßnahmen nochmals intensiviert und der Suchbereich in Richtung Winnenden ausgedehnt. Auch hier wurde unter anderem nochmals ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

