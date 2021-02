Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfall mit Fahrradfahrer - Verursacher geflüchtet

Ein Autofahrer war am Dienstagvormittag gegen 11:15 Uhr auf der Sebaldstraße in Richtung Klarenbergstraße unterwegs. Dort überholte er einen 58-jährigen Radfahrer und wollte unmittelbar darauf nach rechts in die Parlerstraße einbiegen. Hierbei schnitt er den Radfahrer, sodass dieser gegen das dunkle Fahrzeug fuhr und stürzte. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.

Nach Zeugenangaben, soll es sich beim Fahrer des Autos um einen gepflegten Mann im Alter zwischen 45 und 55 Jahren handeln. Der Mann soll eine schlanke Statur und graue, leicht lockige, nach hinten gekämmte Haare haben. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07171 3580 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Gmünd: Feuerwehreinsatz

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Dienstagvormittag gegen 11:45 Uhr. In einem Gebäude in der Kapuzinerstraße kam es zu einem Wasserrohrbruch. Das Wasser strömte aus dem zweiten Stockwerk bis ins Erdgeschoss und verursachte dabei Sachschaden am Gebäude der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 200 000 Euro beläuft. Die Feuerwehr war mit fünf Personen im Einsatz und konnte das Wasser abpumpen. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden.

Aalen: Radfahrer gestürzt

Ein 54-jähriger Radfahrer war am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr in der Unterführung von der Oberen Bahnstraße zur Oberen Wöhrstraße. Aufgrund von Eisglätte auf der Fahrbahn kam der Radfahrer zu Fall und wurde dabei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell