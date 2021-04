Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen-Bietingen, Lkrs. KN) Solarpanele beschädigt (11.04.2021)

Gottmadingen-Bietingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die am Sonntagmorgen gegen 10.00 Uhr von den Betreibern einer Solaranlage in der Grubstraße an einem Solarpanel festgestellt worden ist. Oberhalb der großflächigen Solaranlage befindet sich ein am Sportplatz entlanglaufender Fußweg. Vermutlich von diesem Weg aus wurde von Unbekannten mehrere Steine auf die Solarpanelen geworfen. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die in dem Bereich Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0, zu melden.

