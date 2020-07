Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: First Responder Einsatz

Ennepetal (ots)

Am Sonntag , 05.07.2020, um 12:21 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem First Responder Einsatz in die Kirchstrasse alarmiert. Die Einsatzkräfte versorgten den Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und retteten in, wegen erschwertem Transport durch das Treppenhaus, über die Drehleiter in Freie. Dort wurde der Patient dann dem RTW übergeben. Dieser Einsatz endete um 14:01 Uhr

