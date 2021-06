Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Motorradfahrer verletzt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 03.06.2021, gegen 09:30 Uhr, kam es auf der L522 zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Krad-Fahrer. Ein 47-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die L522 in Fahrtrichtung Weisenheim am Sand. Am Kreisverkehr L522 / Dackenheimer Straße fuhr er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf den Kreisverkehr auf, kollidierte dort frontal mit einer Mauer und wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Er wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Motorrad der Marke BMW und an der Kreiselanlage entschand ein Gesamtsschaden von 17000 Euro. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen, wurde die Verbandsgemeinde Freinsheim informiert. Die Unfallstelle musste für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt werden

