Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Leicht verletzt wurde eine 58-jährige VW-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, 28. Oktober. Gegen 15.10 Uhr befuhr sie mit ihrem PKW den Südring in Richtung Goethestraße. Im Kreuzungsbereich zur Sedanstraße kam es zum Zusammenstoß mit einer 48-Jährigen, die mit ihrem Hyundai den Südring in Richtung Sedanstraße zeitgleich queren wollte. Die 58-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. (be)

