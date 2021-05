Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Gartenlaube - Täter entwenden Gartengeräte

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Pastorenweg

08.05.2021, 15.30 Uhr - 10.05.2021, 09.45 Uhr

Zu einem Einbruch in eine Gartenlaube kam es zwischen Samstagnachmittag 15.30 Uhr und Montagmorgen 09.45 Uhr. In der Kleingartenanlage am Pastorenweg begaben sich Unbekannte in eine Gartenparzelle und öffneten gewaltsam ein rückwärtiges Fenster der dort befindlichen Gartenlaube. Aus der Parzelle entwendeten sie neben einer Motorsense auch ein Notstromaggregat und verschwanden unerkannt. Der Schaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können. Von daher hoffen die Ermittle darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell