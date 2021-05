Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei zeigt am Vatertag deutliche Präsenz

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, 11.05.2021

Auch am diesjährigen Vatertag wird die Polizei deutlich sichtbar die Präsenz- und Kontrollmaßnahmen der Einsatzkräfte im Landkreis Helmstedt mit den Städten Helmstedt, Königslutter und Schöningen erhöhen. Helmstedts Polizeichefin Imke Krysta kündigt ein konsequentes Vorgehen bei Verstößen gegen die Hygieneverordnung und das Kontaktverbot an: "Die Einhaltung der Vorschriften ist für die Verhinderung der Infektionsausbreitung weiterhin von immenser Wichtigkeit. Von daher werden Einsatzkräfte der Polizei am kommenden Donnerstag im Landkreis unterwegs sein und die Einhaltung der Ge- und Verbote überwachen."

Die Polizei in Helmstedt, Königslutter und Schöningen wird für diese notwendigen Kontrollen Einsatzkräfte aus allen Dienstbereichen zusammenziehen und auch durch die Bereitschaftspolizei Unterstützung erfahren.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell