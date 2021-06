Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Gönnheim) - randalierende Jugendliche

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 03.06.2021, gegen 00:30 Uhr, randalierten vier Jugendliche vor dem Jugendtreff in der Ludwigstraße in Gönnheim. Beim Eintreffen der Polizei rannten sie zunächst weg und ließen ihre Fahrräder und Rucksäcke zurück. Auf dem Boden war eine Menge Müll verteilt. Durch das Anzünden eines Pizzakartons wurde eine Gartenmauer leicht beschädigt. Weiterhin wurde ein Umleitungsschild umgeworfen. Durch Dokumente in einem Rucksack konnten die Jugendlichen ermittelt und deren Eltern kontaktiert werden. Die Jugendlichen erschienen dann auch nach und nach vor Ort. Der Höchstwert der durchgeführten freiwilligen Atemalkohltests lag bei 1,7 Promille. Nach belehrenden Gesprächen wurden die Jugendlichen an ihre Eltern übergeben. Das Jugendsachgebiet der Polizei Bad Dürkheim ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

