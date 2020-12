Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Altöl entsorgt

PapenburgPapenburg (ots)

Die Polizei wurde am Samstagmorgen gegen 09.00 Uhr in die Straße Erste Wiek links alarmiert. Ein bislang unbekannter Verursacher hatte dort in Höhe des "Erster Kanal" Altöl in das Gewässer gekippt, um dieses offenbar zu entsorgen. Das Öl verteilte sich durch die Strömung kanalabwärts in Richtung Splitting. Durch den Bauhof der Stadt Papenburg und der Unteren Wasserbehörde wurden Ölsperren eingesetzt und weitere Maßnahmen abgestimmt.

Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell