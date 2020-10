Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Mietersheim - Geparkten Suzuki beschädigt, gibt es Zeugen?

Lahr, Mietersheim (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Lahr sind auf der Suche nach einem Unfallflüchtigen, der am Montagnachmittag einen geparkten Suzuki Alto beschädigt hat. Der Kleinwagen war zwischen 14:40 Uhr und 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Straße "Im Götzmann" abgestellt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher muss in dieser Zeit gegen das Heck des Suzuki gestoßen sein und hat sich im Anschluss unter der Zurücklassung eines Schadens von circa 1.000 Euro vom Unfallort entfernt. Wer Hinweise zum nun gesuchten Verursacherfahrzeug und/oder dessen Fahrer geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 07821 277-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Lahr.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell