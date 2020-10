Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett, L 75 - Verdacht der Jagdwilderei, Hinweise erbeten

Rheinau, Freistett (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Rheinau ermitteln nach einem Vorfall am Sonntagnachmittag wegen Jagdwilderei. Anlass der Ermittlungen ist ein kurz vor 15 Uhr aufgefundenes totes Reh, welches mit einer Schussverletzung auf dem östlichen Wirtschaftsweg entlang der L 75, etwa mittig zwischen Memprechtshofen und Freistett lag. Eine berechtigte Erlegung des Tieres lag nach Rücksprache mit dem zuständigen Jagdpächter nicht vor. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07844 91149-0 an die Ermittler des Polizeipostens Rheinau.

