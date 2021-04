Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kraftfahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Hauptstraße, Mittwoch, 07.04.21, 0.00 Uhr

EINBECK (schw) - Am Mittwoch, 07.04.21, gegen 0.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Gandersheim in einem einbecker Ortsteil, in der Hauptstraße einen 33-jährigen Einbecker mit seinem Audi. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Drogenurintest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Betroffenen wird nun im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens ermittelt.

