Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen gekommen

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, K628 / B64, Dienstag, 06.04.21, 12.30 Uhr

EINBECK (schw) - Am Dienstag, 06.04.21, 12.30 Uhr, befuhr eine 19-jährige Einbeckerin mit ihrem Pkw Ford Fiesta die K 628 aus Richtung Naensen kommend in Richtung B64. Kurz vor dem Erreichen der B64 geriet die 19-jährige vermutlich aufgrund nicht den Witterungsverhältnissen angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen und überfährt eine Verkehrsinsel. Am Pkw, sowie an der Verkehrsinsel entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt ca. 5500,- EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell