Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Spielhalle

Uslar (ots)

Uslar (La) - Zwischen Karfreitag, den 02.04.2021, gegen 16.00 Uhr und Dienstag, den 06.04.2021, gegen 17.00 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter mittels eines Steinwurfs die Fensterscheibe einer Spielhalle in der Wiesenstraße. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200,00 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

