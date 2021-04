Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hecke fing aus ungeklärter Ursache Feuer

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Danziger Straße, 01.04.21, 14.15 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Donnerstag, 01.04.21, gegen 14.17 Uhr wurde der Polizei Bad Gandersheim ein Brand einer Hecke in Kalefeld, in der Danziger Straße gemeldet. Das Feuer der brandbetroffenen Hecke, die sich zwischen zwei Wohnhäusern befand, konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr schnell gelöscht werden, so dass es zu keinem Übergriff des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus kam. Allerdings wurden sowohl Anbauten des Wohnhauses, als auch Bedachungen von Gebäudeteilen eines benachbarten Grundstücks durch Funkenflug beschädigt. Über die Brandentstehung und die Höhe des Schadens können nach ersten polizeilichen Einschätzungen noch keine Angaben gemachte werden. Die Polizei Bad Gandersheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

