Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigungen/Vandalismus an einer Skulptur und an einem Bagger, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me) Bad Gandersheim,Dr.- Heinrich- Jasper-Str., Parkanlage / Kurpark. Zeitraum: Mittwoch, 31.03.2021, 19.00 Uhr -- Donnerstag, 01 April 2021, 07.00 Uhr. Bisher unbekannte Täter machten sich offensichtl. auf Vandalismustour und beschädigten in der Parkanlage eine Skulptur ( 2m Höhe, Metall in Form von einem Fußabdruck) und am Kurpark in Höhe der dortigen Kneipp Anlage wurde ein Bagger gewaltsam angegangen und die Fahrerscheibe der Kabine eingeschlagen. Tatzusammenhang dürfte bestehen und das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen aufgenommen. Das Einschlagen der Scheibe vom Bagger bzw. das Umbiegen/Knicken der Metall-Skulptur dürfte nicht unerhebliche Geräusche verursacht haben. Anwohner aus der Dr. Heinrich-Jasper-Str. /Hildesheimer Str. und Patienten aus der dortigen Klinik, haben eventuell verdächtige Personen wahrgenommen und diese werden hiermit aufgefordert, sachdienl. Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu melden.

