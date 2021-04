Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Wohnhaus

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Bahnhofstraße, Dienstag, 06.04.21, 20.00 Uhr

EINBECK (schw) - Am Dienstag, 06.04.21, gegen 20.00 Uhr wurde der Polizei Bad Gandersheim ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Kreinesen, in der Bahnhofstraße gemeldet. Eine Durchsuchung des benannten Wohnkomplexes durch die unverzüglich eintreffenden Beamten verlief ergebnislos. Personen konnten in dem Gebäude nicht angetroffen werden. Im Rahmen der Absuche konnte jedoch festgestellt werden, dass ein gewaltsames Eindringen in das Gebäude stattgefunden hat. Die Befragung von Zeugen ergab einen Hinweis auf eine männliche Person zwischen 30 - 50 Jahre mit lockigem Haar. Eine Absuche der näheren Umgebung führte nicht zu Auffinden der beschriebenen Person. Vermutlich wurde die Person bei der Tatausführung gestört, so dass es zu keinerlei Entwendungsschaden kam. Durch das gewaltsame Eindringen in das Gebäude ist ein Schaden in Höhe von ca. 100,- EUR entstanden. Zeugen, die zu der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

