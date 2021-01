Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Betäubungsmittel bei Wohnungsdurchsuchung in Raubverfahren entdeckt

Osnabrück (ots)

Ermittler des Raubdezernates durchsuchten vergangene Woche Mittwoch (20.01.2021) eine Wohnung an der Bramscher Straße. Dabei entdeckten die Beamten Amphetamine, Verpackungsmaterial und weitere Utensilien, die den Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge begründeten. Sie beschlagnahmten die Gegenstände und ermitteln nun gegen die beiden Wohnungsmieter, eine 26-jährige Frau und ein 27 Jahre alter Mann, sowie gegen einen 31-Jährigen, der sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt.

