Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Unfallflucht- silbergrauer Skoda gesucht

Ankum (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Wochenende auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Alfons-Schulte-Straße ereignet hat. Dort stellte eine Funkstreife am Sonntagnachmittag fest, dass ein Baum von einem Pkw angefahren und beschädigt worden war. Offenbar hatte der Fahrer oder die Fahrerin eines silbergrauen Skoda (vermutlich Modell Fabia oder Octavia) beim Drehen von sogenannten "Donuts" auf dem Parkplatz die Kontrolle über das Auto verloren und war in der Folge gegen den Baum geprallt. Anhand der vorgefundenen Spuren dürfte der unbekannte Wagen einen Schaden im Bereich der Fahrzeugfront (Nebelscheinwerfer) aufweisen. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bersenbrück unter 05439-9690 entgegen.

