Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junger Fahrer kommt mit PKW von der Fahrbahn ab

Lennestadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen kam es am Mittwoch gegen 13.40 Uhr. Ein 24-Jähriger befuhr mit einer Mitfahrerin die B55 zwischen Bilstein und Kirchveischede. Bei einem Überholvorgang verlor er die Kontrolle über seinen Sportwagen, sodass der PKW nach links von der regennassen Fahrbahn abkam und auf dem Dach liegen blieb. Beide Insassen konnten sich selbständig befreien. Sie wurden von einem Rettungsteam vor Ort betreut und schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Die Bundesstraße war kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell