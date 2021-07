Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Neustudierende Polizeibeamte*innen unterstützen Polizeiarbeit

Kreisgebiet

Insgesamt dreizehn neue Kommissaranwärter*innen begrüßte am 06. Juli 2021 der Abteilungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Jürgen Griesing, in Olpe.

Sie haben 2020 ihr Studium zum Polizeikommissar*in an der Hochschule für Polizei und Verwaltung in Hagen begonnen und führen ihren ersten praktischen Abschnitt im Kreis Olpe durch. Dabei werden sie in der realen Welt langsam an ihre zukünftigen Aufgaben in diesem vielseitigen und spannenden Beruf herangeführt.

Im täglichen Einsatz sind sie an der Seite von erfahrenen Polizisten*innen unterwegs, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. In den ersten Tagen in der Behörde erhielten sie bereits eine praktische Einweisung im Bereich Eingriffstechnik, Waffenwesen und Funk. Außerdem gab es Schulungen für die Nutzung von Alkoholtest- sowie Lasermessgeräten. Schließlich hatten sie auch die Möglichkeit, ihr Sportabzeichen zu machen.

Ab dem 12.07. sind sie den Wachen zugeteilt, dabei freuen sich sieben Beamte*innen auf den Standort Olpe, jeweils drei beginnen ihren praktischen Abschnitt in Attendorn und Lennestadt. Ihre Unterstützung endet zunächst Ende August, bevor sie im nächsten Sommer wiederkommen.

