POL-BI: Zeugen nach Körperverletzung in Bankvorraum gesucht

Bielefeld (ots)

Bielefeld -Rabenhof-

Ein Mann erstattete am Samstag, 09.01.2021, bei der Polizei eine Strafanzeige, nachdem ein Unbekannter ihn im Vorraum einer Bankfiliale an der Straße Rabenhof -nahe der Siebenbürger Straße- verletzt hatte.

Der Detmolder hielt sich gegen 15:10 Uhr in dem Räumen einer Bank an der Straße Rabenhof auf, um Bankgeschäfte zu tätigen. Während des Aufenthalts rutschte seine Mund-/Nasemaske unter die Nase. Ein unbekannter Mann sprach ihn lautstark darauf an und stieß den Detmolder dabei, so dass dieser stürzte. Er schlug bei dem Sturz mit dem Kopf gegen die Wand und erlitt eine Verletzung am Kopf. Der Täter verließ sofort die Räume und flüchtete.

Ein unbekannter Zeuge half dem Opfer. Ein Rettungswagen versorgte die Verletzung.

Bei dem flüchtigen Täter soll es sich um einen circa 165 cm bis 170 cm großen Mann handeln.

Der Ersthelfer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

