Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Ein unbekanntes Fahrzeug streifte beim Vorbeifahren in dem Zeitraum vom 05.01.2021 bis 06.01.2021 einen geparkten Pkw und verursachte einen Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Pkw. Der beschädigte Audi A5 stand im Tatzeitraum in der Hofstraße. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



