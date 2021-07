Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Katzendiebstahl in Wenden

Wenden (ots)

Bereits am Samstag (17. Juli) sind zwischen 15 Uhr und 18 Uhr von einem Balkon, der zu einer Wohnung in der Bühlstraße in Wenden gehört, zwei schwarze Katzen entwendet worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand haben hier Unbekannte ein Vogelgitter, mit dem der Balkon abgesperrt war, eingerissen und die Katzen mitgenommen. Auf dem Balkon fand die Besitzerin noch die aufgeschnittenen Halsbänder der Katzen. Hinweise zum Verbleib der Tiere nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

