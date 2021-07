Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise gesucht: Roller gestohlen

Olpe (ots)

In der Nacht von Montag (19. Juli, 17 Uhr) auf Dienstag (20.Juli, 10.15 Uhr) hat sich ein Diebstahl eines Rollers in der Günsestraße in Olpe ereignet. Nach eigenen Angaben wurde dieser am Vorabend auf dem Parkplatz in Höhe des dort befindlichen Kindergartens mit eingerastetem Lenkradschloss abgestellt. Am nächsten Tag entdeckte ein Zeuge, dass das Zweirad der Marke "Keeway" im Wert von circa 1000 Euro entwendet wurde. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

