Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Gersfeld-Maiersbach

Gersfeld (ots)

Am Sonntag, 20.06.2021 gegen 11:45 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Gersfelder mit seinem Leichtkraftrad die K43 von Maiersbach in Richtung Wachtküppel. In einer engen Linkskurve geriet der 16jährige über die Fahrbahnmitte hinaus und kollidierte mit dem Pkw eines 79-jährigen Mannes aus Ebersburg der die Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der 16-jährige kam zu Fall und zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu (Schürfwunden und vermutlich Unterschenkelfraktur), die in einem Fuldaer Krankenhaus behandelt wurden. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5800EUR.

