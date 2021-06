Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall mit alkoholisierter, leichtverletzter Person in Fulda

Fulda (ots)

Am 20.06.21, gegen 02:12 Uhr, befuhr eine 19-jährige mit ihrem Kleinwagen in Fulda die Straße "Am Rosengarten" in Richtung Arbeitsgericht. An der Kreuzung zur "Robert-Kircher Straße" kam sie aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Ampel. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Da die Fahrerin zum Unfallzeitpunkt leicht alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme bei ihr durchgeführt. Fahrzeug und Ampel wurden stark beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3500,-EUR.

