Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mit KFZ gegen Schutzplanke und weggefahren

Rotenburg a.d.Fulda (ots)

In der Zeit vom 10.06.2021 bis zum 14.06.2021 befuhr eine unbekannte Person die Zufahrt zur B27 aus Richtung Bebra-Süd kommend in Richtung Bebra-Mitte. Im Bereich der Kurve zur Einfädelungsspur geriet der unbekannte Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Hieran entstand ein Sachschaden in Höhe von 700,- EUR. Im Anschluss daran entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Schadensregulierung zu gewährleisten. Zeugen, welche den Vorfall bemerkt haben, melden sich bitte bei der Polizei Rotenburg an der Fulda unter der Telefonnummer 06623 9370.

PKW gegen Radfahrerin in Bebra, Hersfelder Straße

Am Samstag, den 19.06.2021 um 12:54 Uhr kam es in Bebra in der Hersfelder Straße zu einem Unfall mit leichtem Personenschaden. Eine 56-jährige PKW-Fahrerin aus Ronshausen fuhr mit ihrem PKW vom Grundstück eines Fitnessstudios auf die Hersfelder Straße. Hierbei bemerkte sie eine auf dem Radweg befindliche 43-jährige Radfahrerin aus Weiterode nicht, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht im Gesicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen vorsorglich in das Kreiskrankenhaus verbracht. Am PKW und am Fahrrad entstand jeweils leichter Sachschaden. Bei der Radfahrerin wurde ein nicht unerheblicher Blutalkoholwert festgestellt. Sie fuhr außerdem auf der falschen Radwegseite.

Unfall mit geringem Sachschaden in Baustelle auf B27 bei Blankenheim

Am Sonntag, den 20.06.2021 um 03:17 Uhr kam es auf der B27 auf Höhe Blankenheim zu einem Verkehrsunfall mit geringem Sachschaden. Zurzeit ist dort eine Baustelle eingerichtet, welche einspurig durch eine Lichtzeichenanlage geregelt wird. Eine 22-jährige Frau aus Bebra fuhr bei grün aus Richtung Bad Hersfeld kommend in die Baustelle ein. Da sie einem Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht, welcher ihr in der Baustelle entgegenkam, sofort freie Bahn verschaffen wollte, fuhr sie im Baustellenbereich rückwärts. Hierbei stieß sie mit ihrem PKW gegen eine Schutzplanke. An ihrem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell