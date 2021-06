Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall Sachschaden/Führerschein sichergestellt

Großenlüder (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von 1000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, dem 19.06.2021, gg. 21.05 Uhr in Großenlüder in der Bahnhofstraße Höhe Hausnr. 23.

Ein 65-jähriger Mann aus Großenlüder wollte mit seinem PKW, einem Chevrolet, in der Bahnhofstraße in Höhe Hausnr. 23 einparken. Hierbei stieß er jedoch gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW Maxda CX5.

Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in einer Gesamthöhe von 1000,- Euro.

Da der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen dauern noch an.

