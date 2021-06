Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Fulda (ots)

Eine leichtverletzte Person und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 550,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 18.06.2021, gg. 15.50 Uhr in Fulda im Zieherser Weg Ecke Magdeburger Straße.

Eine 20-jährige Frau aus Großenlüder befuhr mit ihrem PKW, einem Hyundai 120, den Zieherser Weg in Richtung Magdeburger Straße und wollte in den dortigen Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah die junge Frau einen bereits im Kreisverkehr fahrenden und vorfahrtsberechtigen Rollerfahrer. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde der Rollerfahrer, ein 43-jähriger Mann aus Fulda, nur leichtverletzt. Er wollte sich selbständig in medizinische Behandlung begeben. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 550,- Euro.

