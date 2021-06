Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autofahrer missachtet Vorfahrt - Motorradfahrer schwer verletzt

Hünfeld (ots)

Am Freitag, den 18.06.2021, gegen 16:20 Uhr, kam es zu einem Unfall an der Kreuzung Königsküppel in Höhe von Hünfeld / Michelsrombach. Ein 75-jähriger Mann aus Hünfeld missachtete mit seinem Mercedes beim Linksabbiegen die Vorfahrt des aus Fraurombach kommenden Motorradfahrers. Der Fahrer der Kawasaki konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß in die linke Fahrzeugseite des Pkw. Der 55-jährige Hünfelder Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

