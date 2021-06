POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen der Polizeistation Bad Hersfeld

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Samstagnachmittag, gegen 14.33 Uhr, kam es im Bereich Meisebacher Str. 10 zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger und ein 28-jähriger Pkw-Fahrer, jeweils aus Bad Hersfeld, kollidierten beim gleichzeitigen Rückwärtsfahren, vermutlich aus Unachtsamkeit, mit ihren Fahrzeugen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.500,- Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Auffahrunfall in Aua

Neuenstein - Am Samstag gegen 10:45 Uhr befuhr eine 38-Jährige Neuensteinerin mit ihrem Skoda Fabia die Geistalstraße hinter dem VW Transporter eines 51-jährigen Mannes aus dem Lahn-Dill-Kreis. Aus unbekannter Ursache fuhr der Skoda dann auf den VW auf. Hierbei wurde die Fahrerin des Skoda leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

