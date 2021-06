Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Eichenzell-Lütter (ots)

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 300,- Euro ist die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht am Samstag, dem 19.06.2021, gg. 17.55 Uhr in Eichenzell-Lütter, Rhönstraße Ecke Hundsgasse.

Eine 81-jährige Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis wollte mit ihrem PKW, einem Dacia Logan, aus einem Parkplatz der Rhönstr. Ecke Hundsgasse rückwärts ausparken. Hierbei kollidierte sie mit einem Audi A4 einer 41-jährigen Frau aus Eichenzell die kurz zuvor ordnungsgemäß in eine Parklücke eingefahren war. Die 81-jährige blieb unbeeindruckt und fuhr einfach weiter. Sie entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Im weiteren Verlauf überfuhr sie auch noch eine Mittelinsel ohne hier einen Fremdschaden zu verursachen.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte die rüstige Rentnerin dann durch eine Funkstreife der Polizei festgestellt werden. Wegen einer zwischenzeitlichen Reifenpanne blieb ihr PKW auf der Autobahn A 66 liegen.

Da bei der Rentnerin starker Atemalkoholgeruch festgestellt wurde, wurde bei ihr eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein sichergestellt.

Weder die Unfallverursacherin noch die 41-Jährige Eichenzellerin wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

