POL-F: 200416 - 0455 Frankfurt: Speedmarathon 2021 - Bekanntgabe der Messstellen in Frankfurt - Einladung für Medienvertreter (Bezug zu der Meldung Nr. 0454 vom 16. April 2021)

(dr) Wie bereits bekannt, beteiligen sich die Hessische Polizei und Kommunen am europaweiten ROADPOL Speedmarathon 2021. In diesem Zusammenhang müssen sich die hessischen Verkehrsteilnehmer am 21.04.2021 im Zeitraum zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr auf Geschwindigkeitsmessungen einstellen.

Die Messstellen in Frankfurt befinden sich an folgenden Örtlichkeiten:

- Alt-Erlenbach

- Am Erlenbruch

- Am Römerhof

- B 3, Babenhäuser Landstraße

- Berliner Straße

- Bleichstraße

- Babenhäuser Landstraße

- Friedberger Landstraße

- Hanauer Landstraße

- Heisterstraße

- Höchster-Farben-Straße

- Homburger Landstraße zw. Frankfurter Berg und Bonames

- Hügelstraße

- Hugo-Eckener-Ring

- Königsteiner Straße

- Lärchenstraße

- Letzter Hasenpfad

- Lindleystraße

- Mainkai

- Mainzer Landstraße unterhalb A 5

- Marktstraße

- Mörfelder Landstraße

- Obermainanlage

- Praunheimer Landstraße

- Schloßstraße

- Schmalkaldener Straße

- Vilbeler Landstraße, zw. Florianweg und Voltenseestraße

- Vilbeler Landstraße / Florianweg

- Zur Kalbacher Höhe

- sowie mobile Teams im Stadtgebiet und auf den Autobahnen

Interessierte Medienvertreter sind hiermit eingeladen, die Messstellen

- Mainzer Landstraße, unterhalb der BAB 5, in der Zeit von 09:15 Uhr bis 11:00 Uhr und

- Babenhäuser Landstraße B3, in der Zeit von 14:15 Uhr bis 16:00 Uhr,

zu besuchen und darüber zu berichten.

Wichtig: Es wird um vorherige Anmeldung bis einschließlich Dienstag, den 20.04.2021, bei der Pressestelle gebeten.

