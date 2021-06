Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 254

Am Samstag, 05.06.2021, um 13.40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 50- jähriger Leichtkraftradfahrer aus Fulda tödlich verletzt wurde. Der Verunfallte befuhr mit seinem Zweirad die B 254 von Lauterbach kommend in Richtung Fulda. Nach der Abfahrt Rodges geriet er aus ungeklärter Ursache zunächst nach links in den Gegenverkehr, fuhr dann wieder nach rechts und anschließend in den angrenzenden Graben. Der Verunfallte erlag noch an der Unfallstelle seinen erlittenen Verletzungen.

Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 EUR.

(Koch, PHK' in - Polizeistation Fulda )

