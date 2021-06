Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, 05.06.21, um 09:30 Uhr befuhr ein 79-jähriger Hünfelder mit einem Opel die Straße "Im Pohl" aus Richtung Oberfeld kommend in Richtung L 3176 und wollte auf diese nach links in Richtung Oberrombach/Michelsrombach einbiegen.

Zeitgleich befuhr ein 61-jähriger Tanner mit einem Mercedes die L 3176 aus Richtung Oberrombach kommend in Richtung Hünfeld.

Der Hünfelder übersah den bevorrechtigten Tanner und fuhr in den Einmündungsbereich ein.

Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, an denen Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 15.000,- Euro entstand.

Die Fahrzeugführer wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld, Gronemeier/PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell