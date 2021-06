Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer (10jähriges Kind)

Gemünden (Feldatal) (ots)

Am 04.06.21 um 17:30 Uhr kam es in 35329 Gemünden in der Ortsdurchfahrt, Bleidenröder Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 10 jährigen Kind auf einem Fahrrad. Der 36 jährigen Fahrzeugführer aus Homberg (Ohm) fuhr mit seinem Seat die Bleidenröder Straße von der Autobahn aus kommend in Richtung Ortsmitte. Das 10 jährige Kind aus Gemünden befuhr einen Feldweg und wollte die Bleidenröder Straße überqueren. Ohne anzuhalten und zu bremsen überquerte das Kind die Hauptstraße. Der Pkw-Fahrer versuchte noch zu bremsen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Das Kind prallte gegen die Fahrzeugfront, schleuderte über die Motorhaube und schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Das Kind erlitt nach erster Einschätzung ein Schädel-/Hirntrauma und Schürfwunden. Es wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Uni-Klinikum nach Gießen verbracht. Ein Fahrradhelm wurde "zum Glück" getragen. Der Pkw Fahrer blieb unverletzt. An dem Pkw und dem Fahrrad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

