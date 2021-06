Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreise Hersfeld-Rotenburg

Geparktes Auto touchiert

Bad Hersfeld - Am Donnerstagabend (03.06.), gegen 17:00 Uhr, parkte ein 38-jähriger Lohfeldener seinen weißen Skoda Octavia im Walkerweg. Als er etwa um 20 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am linken Außenspiegel des Skoda fest. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang werden an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de erbeten.

Auto landet im Gartenzaun - Verkehrsunfallflucht

Hauneck - Eine 18-jährige Hauneckerin verlor am Donnerstag (03.06.), gegen 16:40 Uhr, die Kontrolle über ihren BMW und kam dann in einem Gartenzaun in der Ringstraße zum Stehen. Da sie sich nach dem Unfall zunächst von der Unfallstelle entfernte und erst nach dem Eintreffen der Polizei wieder vor Ort war, wird nun auch wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gegen sie ermittelt. Der Schaden am BMW wird mit 1.000 Euro beziffert, der Sachschaden am Zaun ist gut doppelt so hoch. Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang werden an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de erbeten.

