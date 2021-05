Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

33154 Salzkotten (ots)

Freitag, 30.04.2021, 13:45 Uhr

33154 Salzkotten, B 1

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der B1 von Salzkotten in Richtung Paderborn ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 27jähriger Opelfahrer geriet zwischen den Abfahrten Salzkotten und Alte Schanze aufgrund eines Fahrfehlers ins Schlingern und prallte mit der Fahrzeugfront gegen die Mittelschutzplanke aus Beton. Der Pkw drehte sich um die eigene Vertikalachse und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Bei dem Aufprall verletzte sich der Fahrer leicht und wurde durch einen Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Die B1 wurde zeitweise komplett gesperrt, woraufhin es zu erheblichen Verkehrsstörungen kam. Am Pkw entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 2500 EUR. An der Betonschutzplanke entstanden lediglich geringe Kratzer.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell