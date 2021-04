Polizei Paderborn

POL-PB: Arbeitsunfall in alter Zentralstation

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem Arbeitsunfall in der ehemaligen Zentralstation an der Marienstraße ist am Donnerstag ein 43-jähriger Arbeiter schwer verunglückt.

Der Mann arbeitete am Vormittag auf einer im Bau befindlichen Decke aus einer Stahlträgerkonstruktion. Die Zwischenräume waren provisorisch mit Brettern abgedeckt. Gegen 11.10 Uhr brach der Arbeiter durch die Abdeckung und stürzte etwa fünf Meter tief. Er schlug auf dem Asphalt auf und zog sich schwere Verletzungen zu. Am Unglücksort versorgte ein Notarzt den 43-Jährigen. Mit einem Rettungswagen kam der Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Die Polizei schaltet das Amt für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Detmold ein.

