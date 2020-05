Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Am Sonntag, 10. Mai 2020, kam es zwischen 09.00 und 14.00 Uhr in der Straße Klingenhagen zum Diebstahl eines Pedelec. Ein bislang unbekannter Täter gelangte in den Hausflur eines Mehrparteienhauses und entwendete das dort abgestellte E-Mountainbike der Marke Univega. Dieses verfügt nicht über Schutzbleche. Der Rahmen ist dunkelgrau. Dazu sind am Rahmen, dem Akku und den Felgen neun-grüne Aufkleber angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 13. Mai 2020, wurde um 07.05 Uhr auf der Daimlerstraße ein 36-jähriger Transporter-Fahrer aus Lohne kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stelle sich heraus, dass dem Mann der Fahrerlaubnis entzogen worden ist. Daher wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

