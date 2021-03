Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mit E-Roller und ohne Kennzeichen unterwegs

Speyer (ots)

Gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen, hat am Samstagmittag um 15:50 Uhr ein 31 - Jähriger, als er mit seinem E-Roller in der Von-Denis-Straße unterwegs war. Aufgrund einer fehlenden Versicherungsplakette fiel das Fahrzeug einer Polizeistreife auf. Der Fahrer schien um seinen Verstoß zu wissen, denn bei Erblicken der Streife sprang er schnell von seinem Roller und schob diesen neben sich her. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell