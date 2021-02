Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen/Römerberg - Sachbeschädigungen an Gartenanlagen

Dudenhofen/Römerberg (ots)

In der Nacht zum Samstag warfen bislang unbekannte Randalierer in einer Gartenanlage am Ortsrand von Dudenhofen Richtung Römerberg einen Hochsitz um, durchtrennten die Kabel einer Wildkamera und brachen ein Gartenhaus auf, aus welchem sie jedoch nichts entwendeten.

Ebenfalls in der Nacht zum Samstag wurde in einem Gartengrundstück in der Nähe des Friedhofs Heiligenstein ein Gewächshaus beschädigt, indem Holzlatten durchtrennt wurden. Weiterhin wurde ein auf diesem Grundstück abgestellter PKW total beschädigt. Alle Scheiben wurden eingeschlagen, er wurde rundum zerkratzt, das Dach wurde eingedrückt. Ebenfalls wurde ein Gartenhäuschen durch Einschlagen der Fensterscheiben beschädigt.

Aufgrund der Tatbegehungsweise dürfte ein Zusammenhang mit der in derselben Nacht zerstörten Gartenanlage im nahegelegenen Schänzelweg in Römerberg bestehen (siehe hierzu gestrige Pressemeldung). Wer in der fraglichen Nacht verdächtige Personen wahrgenommen oder sonst Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell