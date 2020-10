Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diebe stehlen Ortsschild

Dedelstorf (ots)

Dedelstorf, OT Oerrel, Emmer Straße 10.10.2020 - 11.10.2020

Bislang unbekannte Täter entwendeten vor kurzem eine Ortseingangstafel im Dedelstorfer Orsteil Oerrel. Die Diebe lösten zunächst die Schrauben im Rahmen der Befestigung und nahmen dann das Schild heraus. Aufgrund der Arbeitshöhe dürften sie eine Leiter benutzt haben.

Die Tafel befand sich am Ortsausgang in Richtung Emmen, am Emmer Weg, einem Wirtschaftsweg, direkt neben einem Wohnhaus. Dessen Bewohner bemerkten jedoch nichts von dem Diebstahl. Die Tat ereignete sich vermutlich in der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober, also von Samstag zu Sonntag. An genau dieser Stelle wurde vor einiger Zeit bereits schon einmal eine Ortstafel entwendet.

Sachdienliche Hinweise zu dem dreisten Diebstahl oder zum Verbleib des Ortsschildes bitte an die Polizei in Hankensbüttel, Telefon 05832/979340.

