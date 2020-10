POL-GF: Trickdiebstahl in Groß Schwülper

Polizeiinspektion Gifhorn

Schwülper (ots)

Schwülper, OT Groß Schwülper, Meerwiesen, Lidl-Markt 19.10.2020, 10.10 Uhr

Die Polizei in Meine sucht Zeugen zu bislang unbekannten Trickdieben, die am Montag in einem Discounter in Groß Schwülper ihr Unwesen trieben.

Eine 69-jährige aus Wendeburg (Landkreis Peine) war um kurz nach 10 Uhr zum Einkaufen im örtlichen Lidl-Markt. Ihre Handtasche deponierte sie in ihrem Einkaufswagen. Im Bereich der Frischetheke bemerkte sie zwei Frauen, die ein Gedränge verursachten und ihr dabei sehr nahe kamen. In diesem Gedränge öffnete eine der beiden Frauen vermutlich die Handtasche der 69-jährigen und entwendete daraus die Geldbörse mit Bargeld und diversen Ausweispapieren. Die Geschädigte bemerkte das Fehlen der Geldbörse jedoch erst beim Bezahlen an der Kasse.

Die beiden tatverdächtigen Frauen wurden von einer Zeugin auf dem Parkplatz des Supermarktes gesehen, als sie zu einem Mann in einen grauen Kleinwagen stiegen und gemeinsam davonfuhren.

Lediglich von einer der verdächtigen Frauen liegt eine vage Beschreibung vor: Etwa 1,65 Meter groß, südosteuropäisches Aussehen, bekleidet mit einem roten Mantel und einer schwarzen Kopfbedeckung, ähnlich einem Cap.

Um sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern bittet die Polizei in Meine, Telefon 05304/91230.

