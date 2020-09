PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 3 Unfälle auf 200 Metern mit 5 Verletzten auf der A3 bei Niedernhausen

Wiesbaden (ots)

Am Freitag, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der A3 in Richtung Köln in Höhe der Gemarkung Niedernhausen im stockenden Verkehr zu einem Auffahrunfall mit 4 Beteiligten Fahrzeugen auf dem linken Fahrstreifen. Unmittelbar darauf folgend kam es etwa 100 Meter dahinter zu zwei weiteren Auffahrunfällen mit 3 Fahrzeugen auf dem linken und 2 Fahrzeugen auf dem mittleren Fahrstreifen. Bei den 3 Unfällen wurden insgesamt 5 der Insassen verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. 6 der insgesamt 9 beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 110.000,-EUR Trotz einer weiträumigen Umleitungsempfehlung kam es bis zum späten Freitagnachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem Rückstau von 14 km auf der A3.

