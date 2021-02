Polizei Hamburg

POL-HH: 210219-3. Verhaftung des Tatverdächtigen und Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach Überfall auf Geldtransporter in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 28.11.2020, 07:20 Uhr

Tatort: Hamburg-Billstedt, Möllner Landstraße

Umfangreiche Ermittlungen der Beamten des Landeskriminalamts 44 (LKA 44) führten gestern zur Verhaftung eines 41-jährigen Iraners und zur Vollstreckung mehrere Durchsuchungsbeschlüsse.

Nach einem Überfall auf einen Geldtransporter Ende November in Billstedt fahndete die Polizei Hamburg mit Bildern und Videosequenzen aus einer Überwachungskamera öffentlich nach dem Täter. (Siehe hierzu auch die Pressemitteilungen 201129-2. und 210125-2.)

Während der Ermittlungen geriet ein 41-jähriger Iraner in den Fokus der Kriminalbeamten. Aufgrund weiterer Erkenntnisse erhärtete sich ein dringender Tatverdacht gegen den Mann, woraufhin die Staatsanwaltschaft Hamburg einen Haftbefehl sowie drei Durchsuchungsbeschlüsse für zwei Adressen in Horn und eine Anschrift in Norderstedt (Schleswig-Holstein) erwirkte.

Die Ermittler vollstreckten gestern den Haftbefehl, nachdem der 41-Jährige eine Anschrift in Horn verlassen hatte.

Die anschließenden Durchsuchungen in Horn und in Norderstedt, bei dem die Beamten durch den Banknotenspürhund "Jaro" der Polizei Lüneburg unterstützt wurden, führten zur Sicherstellung von Beweismitteln, jedoch nicht zum Auffinden des geraubten Geldes.

Der 41-Jährige wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt.

Die Ermittlungen, insbesondere zu dem Verbleib des Geldes, dauern an.

Ri.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell